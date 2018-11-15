Ватикан, 15 ноября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея конференции епископов Италии утвердила изменения в переводе молитвы «Отче наш», сообщает информагентство Askanews в четверг, 15 ноября.

Цитата из x/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Молитва

Вместо фразы «non indurci in tentazione» (не введи нас во искушение) будет использоваться фраза «non abbandonarci alla tentazione» (не позволь нам поддаться искушению).

Ранее глава католической Церкви папа Франциск говорил о необходимости изменить текст молитвы на некоторых языках и сделать перевод более корректным, потому что в нынешней версии он может быть воспринят так, словно это Господь может «провоцировать на искушение».

Кроме того, епископы утвердили и решение об изменении одной из первых строк «Слава в вышних Богу». Место фразы «pace in terra agli uomini di buona volonta» («мир на земле людям Его благоволения», также можно было переводить как «людям доброй воли») займет фраза «…pace in terra agli uomini amati dal Signore» (мир на земле людям, возлюбленным Господом).

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