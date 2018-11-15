Симферополь, 15 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Для Крыма будут продлены особые нормы в сфере имущественных и земельных отношений, которые касаются системы регистрации, налогообложения и оценки земли. Об этом на совещании правительства РК 15 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Заброшенная стройка. Крым

«В правительстве Российской Федерации рассмотрено моё обращение, достигнуты договорённости в части того, что продлены особенности в сфере земельных и имущественных отношений до 2023 года, а также в сфере градостроительства — до 2022 года для Крыма», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, аэрофотосъёмка городов Крыма в 2017 году выявила тысячи нелегальных самостроев.

«В Ялте — 890 объектов, находящихся на стадии строительства или идущих по программе проверки на снос, в Алуште — более 600, в Симферополе — около 2 тысяч», — отмечали в руководстве Крыма.