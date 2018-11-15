Неаполь, Италия, 15 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. «Расчистка» незаконно захваченных мафией, мигрантами и иными категориям граждан зданий в Неаполе, как и в других городах Италии, будет продолжена, заявил во время своего визита в Неаполь в четверг, 15 ноября, глава МВД страны вице-премьер Маттео Сальвини, передает Affari Italiani.

(сс) Mani081092 Дома в Неаполе

Из-за антисанитарных условий в этих зданиях региону грозит серьезная опасность, а местные власти не справляются с ситуацией, сказал вице-премьер.

Расселение начнется с тех зданий, где опасность наиболее явная и уже доказана, добавил Сальвини.