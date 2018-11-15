Калуга, 15 ноября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. В Калуге провели презентацию детского просветительского экологического лагеря «Ель ГрЭКО», созданного при участии калужского Художественного музея мусора «МУ МУ» на базе бизнес-парка «Грачи». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области, проект станет первым в регионе образовательным эко-лагерем выходного дня.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области В калужском Художественном музее мусора «МУ МУ».

Торжественное открытие первой смены детского лагеря пройдет 17 ноября в бизнес-парке Грачи. Программа лагеря рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет. Курс юного эколога разбит на три учебных модуля, где каждый модуль — это одни выходные. В реализации образовательной программы лагеря примут участие научные сотрудники Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, художники, ученые-экологи.

Так, в первую смену участники лагеря познакомятся с полевой химической лабораторией: лакмусовые бумажки, колбы и разные измерительные приборы помогут выяснить, насколько чистая вода течёт из водопроводного крана, насколько чистым воздухом дышит среднестатистический житель Калужской области и сколько на самом деле пестицидов содержится в овощах и фруктах, продаваемых в магазине. Второе занятие «Занимательный микроскоп» познакомит участников смены с удивительным миром микробиологии.

В период школьных каникул лагерь представит многодневную программу с экскурсиями и увеличенным количеством тематических занятий.

Напомним, Художественный музей мусора «МУ МУ» является профильным объектом, связанным с пропагандой бережного отношения к природе, экологичности мышления и ответственного потребления.