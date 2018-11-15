Кокс-Базар, Бангладеш, 15 ноября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Около 1000 беженцев-рохинджа провели митинг протеста в лагере Кокс-Базар в Бангладеш, 15 ноября передает агентство Associated Press.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

Беженцы из биоманского штата Ракхайн выступают против начала репатриации в Мьянму. Толпа скандирует: «Мы не пойдем!»

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября была запланирована отправка первой партии беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму.

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