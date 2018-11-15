Москва, 15 ноября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) призвал Amnesty International встать на защиту прав заключенной в США Марии Бутиной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом говорится в письме парламентария генеральному секретарю Amnesty International Куими Найду.

Pavel Starikov Мария Бутина

Слуцкий просит генсека организации высказать позицию по ряду вопросов.

«1. Рассматривает ли «Международная Амнистия» действия официальных властей США по делу Марии Бутиной в качестве нарушений прав человека?

2. Исключает ли «Международная Амнистия» возможность того, что Марию Бутину преследуют по политическим мотивам?

3. Какие меры готова принять «Международная Амнистия» для защиты прав Марии Бутиной, нарушенных властями США?», — говорится в документе.

На протяжении четырех месяцев в заключении в американской тюрьме находится гражданка России Мария Бутина. Министерство юстиции США обвиняет ее в «инфильтрации в организации, влиянии на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации». Спецслужбы США утверждают, что Бутина якобы вела вышеуказанную деятельность, не будучи зарегистрированной при Министерстве юстиции США в качестве «иностранного агента».