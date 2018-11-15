Москва, 15 ноября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, курс доллара по отношению к рублю торгуется на валютном рынке на уровне 66,50. В начале недели рубль демонстрировал слабость и пара USDRUB поднималась до 68 рублей. Это было связано с укреплением USD на валютном рынке, также негативу добавила дешевеющая нефть. Но уже 14 ноября рубль значительно укрепился, курс доллара просел до 66,90−67 рублей, причина снижения доллара — данные по инфляции за октябрь, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Борисов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Не стоит забывать, что Россия стоит перед угрозами новых санкции со стороны США. Дональд Трамп пообещал пересмотреть законопроект об ужесточении в лучшую сторону, что и дает некую поддержку рублю. Это временный показатель, на него сейчас не стоит сильно полагаться. Тем не менее, многие эксперты допускают снижение нефти еще до уровня $60, хотя страны ОПЕК планируют сократить добычу в 2019 году, из этого следует, что стоимость цены на нефть начнет изменяться только когда условия будут выполнены, тогда можем ожидать поддержку рублю», — пояснил эксперт.

Сегодня, 15 ноября, в 19:30 по мск ожидается выступление главы ФРС Джером Пауэлла, где снова будет обсуждаться дальнейшее повышение ставок, что говорит о дальнейшем обеспечении стабильного экономического роста страны США. Сегодня еще есть предпосылки для волатильности доллара — это отчеты по объему розничных продаж и индекс производственной активности в ФРБ США. В целом можно полагать что для USD есть еще поддержка на продолжение своей тенденции

«Пара USD/RUB продолжает находиться в восходящем тренде и то укрепление, которое было 14 и 15 ноября, это лишь коррекция. Ведь если взглянуть на техническую сторону, то у курса есть поддержка именно на уровне 66 рублей, и только в случае пробития данного уровня можно ожидать укрепление в пользу рубля вплоть до уровня 64 рублей. Но есть и вероятность того, что курс учитывает данный уровень 66 рублей, как доказывал это не раз и можно полагать, что пара отскочит от него», — полагает Борисов.

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