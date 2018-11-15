Екатеринбург, 15 ноября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина» все-таки выделят 102,4 млн из свердловского бюджета несмотря на «протест» государственно-правового управления областного Заксобрания. Об этом сообщила на заседании согласительной комиссии по бюджету области на 2019 год министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Отвечая на вопрос депутатов, почему в бюджете заложена статья расходов на УК, Казакова ответила: «Речь идёт не о том, что [УК] нельзя софинансировать. Речь идет о форме: либо это субсидия, либо это бюджетная мнвестиция». В случае субсидирования требуется, что сумма компенсирует затраты на призводство товаров и услуг, что не является деятельность УК. «УК управляет инфраструктурным проектом», — напомнила министр.

По словам чиновницы, окончательное решение будет найдено в ходе дальнейших обсуждений в Заксобрании.

Отметим, вопрос о финансировании УК ОЭЗ «Титановая долина» возник 8 ноября на заседании бюджетного комитета Заксобрания Тогда одна из специалистов государственно-правового управления Заксобрания отметила, что субсидии для УК будут неправомерными.