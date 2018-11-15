Москва, 15 ноября, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будет проводить лабораторный мониторинг ввозимой из Китая пищевой продукции, заявил 15 ноября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

(сс) kkolosov Под микроскопом

«Мы будем проводить лабораторный мониторинг поступающей из Китая продукции», — заявил Данкверт на совещании, посвященном вопросам экспорта животноводческой продукции.

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По его словам, есть опасения, что в ввозимых в Россию из Китая кормах для животных могут быть антибиотики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкальском крае на российско-китайской границе Россельхознадзор усилил контроль после крупной вспышки африканской чумы свиней в китайской провинции Ляонин.

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