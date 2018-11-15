Атырау, Казахстан, 15 ноября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Из бюджета Аытрауской области Казахстана будет дополнительно выделено 1,6 млрд тенге ($4,3 млн) на развитие образования, заявила 15 ноября заместитель акима (главы) региона Айгуль Ажгалиева на заседании областного маслихата (совета), сообщает агентство «КазТАГ».

Wassily Атырауская область Казахстана (выделена зелёным)

Средства будут направлены на завершение строительства школ, детских садов, колледжа и студенческих общежитий. На заседании маслихата рассматривались поправки в бюджет области.

Дополнительные средства также планируется направить в здравоохранение, ЖКХ, жилищное строительство, сельское хозяйство, культуру и спорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре депутат Мажилиса парламента Казахстана Ирина Смирнова направила председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву обращение с просьбой сохранить учреждения дополнительного образования в Астане. Городские власти планируют оптимизировать данные учреждения.