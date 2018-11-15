Денпасар, Индонезия, 15 ноября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на юге индонезийского острова Бали, сообщает Antaranews.

Землетрясение

Агентство метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии зафиксировало землетрясение 14 ноября в 23:30 по местному времени в 78 км к юго-западу от Клунгкунга на глубине 20 км.

Как сообщили в агентстве метеорологии, геофизики и климатологии, землетрясение вряд ли вызовет цунами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 на популярном у туристов острове Ломбок в Индонезии произошло 5 августа 2018 года. В результате без крова остались тысячи человек, многие погибли.