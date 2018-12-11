Москва, 15 ноября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Дискуссия по поводу правоприменения началась почти сразу после принятия закона об уголовной ответственности за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Инициатива президента является мудрой и объективно востребована и обществом, и судебной практикой», — считает адвокат Василий Бурдюг.

По словам Василия Бурдюга, такая либерализация пойдет на пользу, поскольку многие люди при обсуждении других национальностей или острых политических вопросов, преступают грань закона, не понимая этого.

«Очевидно такие люди не представляют большой опасности, то есть они не «профессиональные» преступники, и для них это не больше, чем ошибка. Поэтому в данной ситуации для этой части общества предупреждение преступлений в виде привлечения к административной ответственности будет холодным душем и остудит и страсти, находящиеся в обществе, и, с другой стороны, разгрузит судебную систему», — заключил эксперт.

«Я целиком и полностью поддерживаю данную инициативу президента РФ и очень рад, что мои подзащитные в случае принятие этих поправок избегут уголовной ответственности», — заявляет в свою очередь адвокат Алексей Михальчик.

Однако, как отметил эксперт, необходимо также решать вопрос дальнейшего правоприменения данной статьи.

«На частичной декриминализации статьи 282 УК РФ останавливаться не нужно — необходимо до конца определить сферу ее правоприменения», — заключил юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нормы будут иметь обратную силу, соответственно, те дела, которые были возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены.

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