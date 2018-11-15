Керчь, Крым, 15 ноября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Несмотря на то, что со дня инцидента в Керченском политехническом колледже прошло уже около месяца, тело студента четвертого курса Владислава Рослякова, устроившего нападение на учебное заведение, до сих пор не захоронено. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Крыма.

Василий Верещагин. Забытый. XIX век

«По захоронению тела нет данных, так как за ним никто не обратился», — цитирует агентство слова собеседника.

По его словам, мать «керченского стрелка» на сегодняшний день продолжает лечиться в одном из медицинских учреждений полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава администрации Керчи Сергей Бороздин уведомил, что более 250 студентов Керченского политехнического колледжа отправили на трёхнедельный отдых и реабилитацию в лагерь «Артек» и базы отдыха Евпатории.

Читайте также: Студентов Керченского политеха отправили на три недели в «Артек»