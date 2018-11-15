Тюмень, 1 сентября, 2020, 08:30 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала сентября снимается ряд ограничений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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С 1 сентября 2020 года в регионе разрешено проведение некоммерческих мероприятий делового и образовательного характера с участием не более 50 человек. Возобновляется работа выставок, читальных залов библиотек и государственных архивов.

С 7 сентября можно проводить культурно-досуговые мероприятия. С 15 сентября возобновляется деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта, а также базы отдыха и спа-отели при условии уведомления органов власти для включения в реестр.

Все вышеуказанные предприятия обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора.