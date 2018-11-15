Астана, 15 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поможет Казахстану в борьбе с алкоголем, заявил глава офиса организации в Казахстане Олег Честнов, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

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По словам представителя ВОЗ, министерство здравоохранения Казахстана планирует выделить дополнительные средства на профилактику алкоголя. Честнов считает, что для эффективной профилактики нужно вести просветительскую работу.

Напомним, 15 ноября в Астане прошел субрегиональный семинар Всемирной организации здоровья животных и ВОЗ для стран Туркестана, Южного Кавказа и России по зоонозным заболеваниям: бруцеллезу, эхинококкозу и бешенству.

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