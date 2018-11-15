Иркутск, 15 ноября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. 15 ноября в Иркутской области дорожные рабочие на полчаса перекрыли движение в районе 58-го километра трассы «Байкал», чтобы устроить взрыв, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Буровзрывные работы — самый дешевый и эффективный способ прокладки новой трассы среди скал. Подъемы и спуски у будущей дороги должны быть плавными, а перепад высот в этом районе доходит до 500 метров.

На объекте работают 250 человек. Они уже вывезли 400 тысяч кубометров скального грунта, из которого делается насыпь для трассы. Осталось разработать еще более 1,5 миллионов кубометров породы.

«Производятся взрывные работы, — сказал начальник производственно-технического отдела подрядной организации Роман Юрковец. — Трое-четверо суток — грунт необходимо вывезти, сделать насыпь, после чего идет подготовка к следующему взрыву. Вот так вот — в течение недели».

Впереди еще девять взрывов, каждый позволяет раздробить почти 10 тысяч кубометров породы.

Реконструкция идет на самом опасном участке трассы Иркутск — Улан-Удэ. Это дорожный серпантин длиной 12 километров. Череду резких поворотов, подъемы и спуски со слишком крутым уклоном жители региона называют «тещиным языком»: там часто происходят аварии.

Новый участок короче на три километра, он будет отвечать всем нормам безопасности. Дорога останется двухполосной, но на подъемах появится дополнительная полоса, чтобы «легковушки» могли обогнать медлительные фуры.

Строители должны закончить реконструкцию в сентябре 2020 года. Стоимость объекта почти 2,5 миллиарда рублей.

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