Москва, 15 ноября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Программа «Цифровая экономика» предусматривает развитие льготного кредитования, поддержку региональных и отраслевых проектов, российских компаний-лидеров и малых предприятий, которые разрабатывают решения на базе цифровых технологий. На реализацию этих мер до 2021 года планируется направить более 70 млрд рублей, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Евгений Кисляков, сообщили в министерстве.

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По его словам, Минкомсвязи разработает девять дорожных карт по направлениям сквозных цифровых технологий. Также параллельно с дорожными картами будут формироваться лидирующие исследовательские центры, которые смогут создавать консорциумы с компаниями-лидерами по направлениям сквозных цифровых технологий.

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«Именно такие консорциумы и совместные проекты бизнеса и научной сферы позволят реализовывать актуальные для рынка и нужные бизнесу исследования и разработки, а также они должны стать стимулом развития цифровой экономики», — отметил Кисляков.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минкомсвязи РФ, на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» будет направлено 3,5 трлн рублей — это очень значительные затраты даже в масштабах всей российской экономики. Для сравнения, предполагается, что в 2018 году расходы федерального бюджета составят 16,5 трлн рублей.

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