Пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за столетие
Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Лесные пожары в американском штате Калифорния, унесшие жизни 56 человек, стали наиболее смертоносными за минувшие 100 лет. Об этом сообщает 15 ноября Associated Press.
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Лесной пожар в Калифорнии
По сведениям экспертов издания, продолжающиеся на сегодняшний день пожары по числу человеческих жертв затмили все возгорания за столетие — исключая пожар 1918 года, в огне которого погибли около тысячи человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Калифорнии сгорели более 7,6 тысяч строений, огнем охвачены 418 кв. км. Без вести в результате пожаров пропали 228 человек.
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