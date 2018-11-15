Ульяновск, 15 ноября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В Ульяновске планируется приобрести здание для размещения там детского сада. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Макс Либерман. Детский сад в Амстердаме. 1880

Заказчиком выступает управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска. Планируется приобрести в собственность муниципального образования нежилые помещения (здания) для размещения дошкольного образовательного учреждения в Засвияжском районе. Оно должно принять не менее 100 воспитанников.

«Нежилые помещения (здание) с отделкой, без физического износа, ввод в эксплуатацию не ранее 2017 года», — говорится в документе.

Начальная цена контракта определена в 82 544 990 рублей. Источник финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Отметим, 6 сентября 2018 года в Заволжском районе Ульяновска открылся новый детский сад, на строительство которого было направлено более 200 млн рублей. Он рассчитан на 280 мест и 14 групп, две из которых — для детей раннего возраста. Ранее сообщалось, что до конца года планируется открытие еще одного детского сада в Заволжском районе, рассчитанного также на 280 мест.