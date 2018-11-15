Челябинск, 15 ноября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 14,5 тонны масла и спреда из Кустанайской области Казахстана из-за нарушения требований температурного режима при транспортировке продукции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) congerdesign Сливочное масло

Автомобиль был остановлен в Челябинской области. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в машине 14,5 тонны масла и спреда, около 1 тонны молока и 1,3 тонны сыра.

По поручению руководства водитель транспортного средства выставил в рефрижераторе температуру плюс 2 градуса. Это было сделано для исключения замерзания молока и сыра. Однако транспортировка масла при заданной температуре недопустима. Было принято решение о возвращении автомобиля в место отправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Россельхознадзор ввёл усиленный лабораторный контроль в отношении поставок животноводческой продукции трех казахстанских предприятий.