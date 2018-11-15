Двух костромичей могут посадить в тюрьму на 8 лет за сбыт фальшивых банкнот
Красное-на-Волге, Костромская область, 15 ноября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Двоих костромичей обвиняют в сбыте фальшивых купюр в красносельских магазинах, сообщает ГТРК «Кострома». Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Фальшивки начали появляться в магазинах Красного и Костромы в конце июля. Полицейские зафиксировали минимум пять подобных случаев за два дня и задержали подозреваемых. По словам обвиняемых, фальшивые банкноты они купили по интернету и начали сбывать подделки, получая сдачу настоящими деньгами.
Уголовное дело в отношении подозреваемых передано в суд.
ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области по сравнению с прошлым годом на 22% выросло количество фальшивых банкнот. С начала текущего года в регионе было обнаружено 60 поддельных банкнот.
Чаще всего мошенники подделывают банкноты:
- достоинством 5000 рублей — обнаружено 38 штук;
- 1000 рублей — 20;
- 100-долларовые купюры — 4;
- 500 рублей — 2.