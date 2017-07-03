Пекин, 15 ноября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Бразильский нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» и бывший футболист «Зенита» (Санкт-Петербург) Халк опубликовал на своей странице в Instagram свой новый частный самолет.

Fc-zenit.ru Халк

На фотографии спортсмен сидит на трапе самолета, на борту которого изображена его личная подпись, а в салоне — свои портреты.

https://www.instagram.com/p/BqLLKSChdbE/

Напомним, Халк играл в «Зените» с 2012 по 2016 год. В составе клуба он провел 148 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. Летом 2016 года форвард перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 55,8 млн евро. Сейчас его зарплата составляет более 360 тыс. евро в неделю.