Москва, 21 ноября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Москвы поступил банкротный иск к ООО «Нортон-инвест», владеющей 99,99% доли в одном из винодельческих предприятий Кубани — ООО «Лефкадия». Исковое заявление подано «Российским промышленным банком», но пока к производству не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от ООО «Коммерческий банк «Российский промышленный банк», три года назад лишившегося лицензии, был подан 19 ноября 2019 года. Сумма претензий неизвестна, но в апреле 2019 года банк уже выиграл иск к ООО «Нортон-инвест» и ООО «Лефкадия-Инвест» (создано в 2012 году ООО «Новокрымское»). В августе 2019 года решение устоялось в вышестоящей инстанции. С компаний в порядке солидарной ответственности была взыскана задолженность по кредитному договору от 28 сентября 2015 года в сумме 33 311 486 рублей 52 копеек, где «19 702 130 руб. — основной долг, 8 371 516 руб. 01 коп. — просроченные проценты, 3 885 260 руб. 04 коп. — штрафные санкции на просроченный основной долг, 1 352 580 руб. 47 коп. — штрафные санкции на просроченные проценты». Также были взысканы проценты за пользование кредитными средствами по ставке 13% годовых, «начисляемые на сумму 19 702 130 руб. за период с 09.04.2019 по дату фактического возврата суммы кредита включительно». По кредитному договору в качестве залога выступило приобретаемое в селе Молдаванское Краснодарского края имущество — здание общественного питания общей площадью 828,5 кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Нортон-инвест» учреждено 11 апреля 2000 года для вложений в ценные бумаги. Его уставный капитал — 870 млн рублей, директор с января 2019 года — Татьяна Филина. Единственным владельцем является компания «Нортон Лимитед» (Гибралтар).

«Нортон-инвест» выступает также основным владельцем ООО «Лефкадия» (доля — 99,997%), которое создано в июне 2008 года для выращивания винограда и производства вин. Уставный капитал «дочки» — свыше 321 млн рублей. Общество управляется ООО «Управляющая компания «Согласие». Второй совладелец «Лефкадии» — Николай Пинчук (его доля незначительна — 0,003%).

ООО «Лефкадия» (юрадрес — село Молдаванское) выступало учредителем четырёх юрлиц, в том числе строительного ООО «Промремстрой» (создано в 1998 году в Крымске) и ООО «Сырный дом». Последнее учреждено в 2016 году для производства молочной продукции совместно с московским ООО «Рота Агро», винодельческим ООО «Новокрымское» (99,99% принадлежит ООО «Гринхол», чьим единственным владельцем является Михаил Николаев) и ООО «Торговый дом «Николаев и сыновья». В то же время ООО «Промремстрой» совместно с ООО «Агро-трейд» 25 сентября 2019 года выступило соучредителем с долей 50% ООО «Винэлит» (Краснодарский край). Новоиспечённая компания также по основному виду деятельности занимается выращиванием винограда.

На официальном сайте «Долина Лефкадия» уточняется, что «село Молдаванское, рядом с которым расположились виноградники «Долины Лефкадия», — место с долгой винодельческой историей». Основателем винодельческого апелласьона «Долина Лефкадия» на сайте указан Михаил Николаев — московский финансист и управляющий партнёр семейного предприятия «Николаев и сыновья».

«С начала мая 2018 года ООО «Лефкадия» объединяется с ООО АФ «Саук-Дере» под общим названием агрофирмы. Вина под брендами «Лефкадия», «Ликурия» и «Темелион» будут производиться в ООО АФ «Саук-Дере». Существующее здание винодельни, построенное в 2008 году, также становится подразделением «Саук-Дере» и будет использоваться для винификации вин малых хозяйств «Долины Лефкадия», — сообщается на сайте.

Там же уточняется, что основателем ООО «Лефкадия» в селе Молдаванское было семейное предприятие «Николаев и сыновья», которое в 2015 году приобрело винодельческий завод и агрофирму «Саук-Дере». Винодельня Саук-Дере была создана в одноимённом посёлке в 1926 году.

Напомним, в ноябре 2019 года в медиаповестку попали сведения о смене владельца в другой компании, которая является совладельцем винодельческой компании Кубани «Мантра» — ООО «Финансовые системы» (доля в «Мантре» — 33,33%). В ООО с ноября 2019 года 50% доли стоимостью свыше 3,695 млрд рублей принадлежит Тамаре Мантуровой, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Виноградники «Мантре», по сообщениям СМИ, были проданы компанией «Лефкадия». На сегодня у «Мантры» порядка 500 га.

В России до конца текущего года планируют принять закон о развитии виноградарства и виноделия, предполагающий поддержку этой отрасли со стороны государства.

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