Москва, 16 ноября, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит по своим боевым возможностям американских конкурентов F-22 и F-35. Причина кроется в концепции применения, исходя из которой и создавались эти самолеты. В чем состоит разница подходов американских и российских конструкторов, рассказывает редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

(сс) Alex Beltyukov Су-57

Основная ставка ВВС США на стелс-технологию, обеспечивающую малую заметность истребителя на радарах противника, предполагает, что самолет-невидимка, по сути, не вступает в бой, а просто уничтожает неподготовленного противника. F-22 Raptor стал абсолютным воплощением этой концепции, потеряв в силе вооружения и маневренности в угоду максимальной невидимости.

Та же судьба постигла и F-35, ставший самым дорогостоящим самолетом в истории человечества, — вместе с невидимостью этот истребитель обладает и изрядной неповоротливостью. Теперь же американцев постигла жестокая неудача — выяснилось, что теоретически «невидимые» истребители прекрасно отмечаются РЛС российских самолетов. Мало того, у российского истребителя есть все шансы заметить «невидимого американца» на таком расстоянии, когда он еще даже не подозревает о возможности обнаружения. Су-57, также обладающий элементами малозаметности для РЛС, воплощает собой концепцию маневренности, которая позволяет использовать его не только для «ударов из-за угла», но и в классическом воздушном бою с уклонением от атак противника и нанесением ударов на короткой дистанции.

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