Москва, 15 ноября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. На сборе российской команды по биатлону прошёл первый контрольный спринт. Победу в нём одержал Дмитрий Малышко.

Peter Porai-Koshits Дмитрий Малышко

Малышко не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и пришёл к финишу с результатом 30.08,7.

Второе место занял Евгений Гараничев, также отстрелявший без промахов и отставший от Малышко на 7,5 секунд. Замкнул тройку Александр Логинов, допустивший один промах и отставший на 11,8 секунд.

Добавим, второй контрольный спринт пройдёт 17 ноября. По итогам этих гонок будут сформированы команды, которые будут участвовать на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU.