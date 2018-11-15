Белорецк, Башкирия, 15 ноября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В Башкирии суд определит степень вины и вынесет приговор молодому человеку, которого обвиняют в убийстве старухи-процентщицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 15 ноября, в настоящее время расследование уголовного дела о разбое и убийстве завершено. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы дела будут переданы в судебную инстанцию.

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия Убийство старухи-процентщицы

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По данным следствия, преступление было совершено в феврале 2018 года в Белорецке. Мужчина решил «разжиться» деньгами у своей знакомой — 75-летней женщины, которая давала денежные займы под проценты. Злоумышленник предположил, что у неё в квартире находится значительная сумма денег и решил завладеть ими. Придя к пожилой горожанке домой, подозреваемый несколько раз ударил свою жертву по голове, а затем задушил. У пенсионерки он похитил 70 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Позднее он уехал в Азербайджан.

Несмотря на это, следователи установили личность преступника, после чего он был объявлен в розыск и вскоре задержан при возвращении на территорию РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл и в Краснодарском крае. Под уголовное преследование в октябре 2018 года попал 23-летний молодой человек. По версии следствия, он взял в долг у знакомой 77-летней пенсионерки 200 тысяч рублей, однако деньги решил не возвращать. Подозреваемый устроил разбойное нападение на пожилую женщину. После убийства мужчина похитил из её квартиры свыше 230 тысяч рублей и скрылся.