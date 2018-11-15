Астана, 15 ноября, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Правительство Словакии готово помогать развитию взаимных экономических отношений с Казахстаном, заявил председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини в ходе казахстанско-словацкого бизнес-форума, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

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Премьер-министр добавил, что среди стран Туркестана Казахстан входит в приоритетное направление сотрудничества Словакии. В ходе форума стороны отметили, что самыми перспективными отраслями сотрудничества являются возобновляемая энергетика, автомобильная промышленность, машиностроение и другие отрасли.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Казахстаном и Словакией составил $53 млн, что на 39,5% больше, чем в 2016 году. В ходе казахстанско-словацкого бизнес-форума стороны отметили необходимость увеличения этого показателя.