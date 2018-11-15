Москва, 15 ноября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В 2017 году российская экономика установила абсолютный рекорд по инфляции, которая по итогам всего года составила лишь 2,5%, при плановом показателе 4%. По данным Росстата за 2018 год, инфляция в России с начала года уже выросла на 3,2%. На конец года власти ожидают инфляцию в среднем на уровне 3,8−4%, а в начале следующего 2019 года она может подскочить в связи с повышением НДС до 5−5,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Российские граждане всегда с определенным скептицизмом воспринимают официальную статистику, особенно по инфляции, отражающей изменение стоимости потребительской корзины товаров и услуг. Как правило, в качестве доводов приводятся цифры о росте цены на тот или иной повседневный продуктовый набор и услуги ЖКХ, что в реальной жизни куда больше, чем официальная инфляция. Затем почти неизменно следует вывод — «обманывают», — отметил эксперт.

Понятно, что Центробанк любой страны старается представить населению уровень инфляции как результат определенных монетарных технических решений, хотя в конечном счете — это всегда социальный выбор, поскольку долгосрочный уровень инфляции во многом зависит от политических решений. Понятно, что российский мегарегулятор в лице ЦБ РФ обладает всем необходимым набором инструментов воздействия на инфляционные процессы и может творить чудеса, чтобы сбить инфляцию, что было доказано в критической ситуации 2014 года.

«Однако на сегодняшний день представляется, что в долгосрочной перспективе будет весьма непросто удержать оборону в условиях ужесточения санкционной блокады России, замедления экономического роста и снижения динамики ВВП при высокой волатильности цен на сырьевые товары, нестабильности макроэкономических и политических условий, о чем говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на VIII конгрессе финансистов Казахстана. Прямой перевод на русский оригинального английского слова Inflation означает «надувание», что для уха российского гражданина может звучать весьма двусмысленно. Стоит попробовать прислушаться», — высказал свое мнение Попов.

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