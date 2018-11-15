Канзас-Сити, США, 15 ноября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Тайлеру Баррису, 25-летнему жителю США, грозит до 20 лет тюрьмы за ложный вызов полиции, в ходе которого погиб человек. Также молодой человек сознался в 51 преступлении, 46 из которых — ложные вызовы полиции, сообщает BBC.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Добро пожаловать за решётку

Во время одного из матчей в игру Call of Duty двое молодых людей: Шейн Гаскилл и Кейси Вайнер решили заняться «сваттингом» (розыгрыш, когда на адрес приезжает специальный отряд полиции SWAT) на спор. За $1,5 Вайнер должен был вызвать отряд полиции на адрес Гаскилла, но вместо этого попросил совершить вызов своего товарища Тайлера Барриса.

Оказалось, что Гаскилл уже некоторое время не проживает по названному адресу, и вооружённый отряд полиции встретил новый хозяин дома — Эндрю Финч, семьянин и отец двоих детей. По команде полицейских Финч поднял руки за голову, но позже опустил их к поясу. Один из офицеров, опасаясь, что подозреваемый потянется к оружию, застрелил его выстрелом из винтовки.

Тайлера Барриса задержали, и он сознался в содеянном и других своих преступлениях. На счету Барриса 46 ложных вызовов: о бомбах, заложенных в школах, торговых центрах и университетах. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, также его могут обязать оплатить расходы на похороны Финча и наблюдаться у полиции в течение пяти лет после освобождения. Ожидается, что приговор на суде огласят 30 января 2019 года.

Ранее в этом году оправдали оперативника, совершившего роковой выстрел. Инициаторы «сваттинга», Вайнер и Гаскилл, сейчас ожидают суда, но отрицают все предъявленные обвинения.