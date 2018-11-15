Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В России откроют две тысячи новых кинозалов к 2024 году. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на Международном культурном форуме в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая лекция Владимира Мединского

Мединский заявил, что российские фильмы показали к 2018 году рекордные сборы, они достигли 12,5 млрд рублей, по сравнению с 6,1 млрд рублей кассовых сборов 2012 года. Доля сборов российского кино по сравнению с зарубежным за эти годы также выросла с 15,5% до 30%.

С 2019 по 2024 годы РФ потратит 6 млрд рублей на открытие новых кинозалов. К текущему моменту уже ввели в строй 800 кинотеатров в регионах.

«Речь о кинозалах в малых городах, куда бизнес не идет. <…> Эта программа продолжится в рамках национальных проектов, в общей сложности мы рассчитываем открыть 2 тысячи новых кинозалов к 2024 году», — сказал Мединский.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Зрители в кинотеатре

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы Форума: правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

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Форум развивается параллельно в трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры.

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