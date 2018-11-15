Сингапур, 15 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. При политике, которая проводится нынешней властью Украины, рассчитывать на мирное решение ситуации в Донбассе не стоит. Такое мнение сегодня, 15 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре высказал президент РФ Владимир Путин.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Обезьяна с оружием

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«Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях», — отметил глава государства.

При этом он отметил, что договариваться с Украиной всё равно придётся, поэтому Москва готова работать с любым руководством, которое будет избрано в ходе выборов президента страны в марте 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Несмотря на подписанные Украиной Минские соглашения, Киев игнорирует их и ежедневно обстреливает населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, в результате чего гибнут мирные жители и разрушается инфраструктура. Зарубежные «партнёры» Украины настаивают на выполнении Минских соглашений, но упорно закрывают глаза на очевидные нарушения соглашений Украиной.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что никакого другого способа решить военный конфликт на востоке Украины, кроме как решить его мирным путём, нет. А для этого необходимо выполнение Минских соглашений.