Лондон, 15 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй находится в состоянии хаоса, заявил 15 ноября лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

С таким заявлением он выступил после отставки четырех министров.

«Соглашение о выходе [из ЕС] и рамочная политическая декларация представляют собой значительный и опасный провал», — подчеркнул он в палате общин, после того как Мэй представила свой план по выходу из ЕС.

«Правительство находится в состоянии хаоса», — добавил он.

Напомним, ранее свои посты оставили четыре министра из правительства Мэй, ушедшие в знак протеста против предложенного Мэй плана. В Лейбористской партии страны также отметили, что после ухода министра по делам Brexit Доминика Рааба Мэй лишилась каких-либо полномочий.