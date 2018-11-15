Москва, 15 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. 15 ноября в Государственном Кремлёвском Дворце состоится концерт-посвящение замечательному русскому поэту Андрею Дементьеву — «Виражи времени». Стихи уроженца Тверской области удивительно гармонично ложились на музыку. Миллионы людей засушивались песнями на его стихи «Алёшенька», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многими другими. Он действительно был любим и почитаем миллионами поклонников, особенно женским населением страны, за проникновенные строки о любви и верности. Эти песни с удовольствием включали в свой репертуар Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова и многие другие выдающиеся артисты. Сегодня, 15 ноября, на знаменитой сцене соберутся друзья и почитатели таланта Андрея Дементьева. Среди исполнителей Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Зара, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Александр Малинин, Хор Турецкого, Полад Бюльбюль-оглы, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Кубанский казачий хор, Ренат Ибрагимов, Жасмин, Дмитрий Певцов.