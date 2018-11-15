Астана, 15 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана опасается дальнейшего роста разницы стоимости дизельного топлива в России и Казахстане, заявил глава ведомства Канат Бозумбаев на совещании по вопросам ценообразования на внутреннем рынке, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

По данным министра, дизельное топливо Казахстана стало пользоваться спросом у транзитных автомобилей в связи с меньшей стоимостью, чем в соседних странах.

Разница в стоимости по сравнению с российскими заправочными станциями составляет 55−60 тенге (9,9−10,8 рубля) за литр. Бозумбаев добавил, что в 2019 году разница может увеличиться.

В министерстве энергетики опасаются, что в Казахстане может возникнуть дефицит топлива из-за большой разницы цен.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели 3246,1 тыс. тонн бензина, что на 27,8% больше, чем в январе — октябре 2017 года.