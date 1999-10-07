Самарская область, 7 октября, 1999, 12:11 — ИА Регнум. Вчера в международном аэропорту "Самара" прошли сессии пятой ежегодной встречи руководителей авиапредприятий России и стран СНГ. По словам генерального директора аэропорта "Самара" Вячеслава Чернавина, цель таких встреч - найти точки соприкосновения, пути решения общих проблем, возродить единую сеть авиации страны. Например, международным аэропортом "Самара" был открыт информационный центр, где аккумулируются данные о работе различных аэропортов и авиакомпаний. Кроме разработки общей стратегии, участники встречи обсуждали необходимость распространения опыта создания стыковых расписаний, применения сквозных тарифов, расчетов пластиковыми карточками.