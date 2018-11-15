Ярославль, 15 ноября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Отстраненный от руководства ярославским отделением общероссийского общественного объединения малых и средних предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» Сергей Выржиковский объявил себя председателем и решил исключить из членов организации 14 человек. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Сергей Выржиковский

Все кандидаты на исключение входят в состав регионального совета ЯРО «ОПОРА РОССИИ» — высший орган общественного объединения в области.

На сайте организации размещено заявление, где объясняются причины «отчисления» — прогулы и неуплата членских взносов.

Сергей Выржиковский утверждает, что задолженность некоторых из них тянется несколько лет, с 2016 года. Общая сумма задолженности по уплате членских взносов только членов Совета ЯРО «ОПОРА РОССИИ» превышает 150 тысяч рублей.

Это уже вторая попытка исключить должников из рядов «ОПОРЫ». Первый раз Сергей Выржиковский попытался сделать это в сентября этого года. В ответ на это его заместитель Альфир Бакиров созвал внеочередную конференцию, где был выбран новый председатель — Евгений Завитухин. На собрании присутствовали председатель Центральной ревизионной комиссии, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», курирующий регионы и руководитель дирекции по развитию регионов.

«Ни у кого никаких долгов нет. Выржиковский уже давно не председатель. Есть решение Президиума правления «ОПОРА РОССИЯ» о том, что председателем является Евгений Завитухин. Сейчас идет регистрация этого факта через Управление Министерства юстиции. Все, что написал господин Выржиковский — не соответствует действительности. Ревизии деятельности ярославской «ОПОРЫ» до сих пор нет, отчета о использовании взносов нет и мы не понимаем, что происходит с бухгалтерией и сайтом «ОПОРЫ РОССИИ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров.

Сергей Выржиковский не согласен со словами своего заместителя и считает себя официальным председателем объединения.

«Позвоните в юстицию и уточните, кто числится председателем. Вчера я был там и никакого оформления документов не идет, а для того, чтобы оно началось, нужно подтвердить легитимность проведения этого собрания», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Выржиковский.

Письмо об исключении должников Сергей Выржиковский направил в Президиум Правления общероссийского общественного объединения малых и средних предпринимателей «ОПОРА РОССИИ». Он считает, что президиум рассмотрит это обращение. Ответа оттуда пока не пришло.