Госсовет КНР продолжает кадровые перестановки
Пекин, 28 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Госсовет КНР осуществил ряд назначений и перестановок китайских чиновников, сообщает 27 февраля газета Global Times.
Ли Цзинхай был назначен председателем Государственного фонда естественных наук Китая.
Еще шесть человек: Чжан Си, Гао Фу, Се Синьчэн, Хоу Цзэнцянь, Гао Жуйпин и Ван Сэнвэнь заняли должности вице-председателей фонда.
Одновременно с этим Ма Цзяньхуа стал директором Комиссии по водным ресурсам Чанцзяна, сменив на посту Вэй Шаньчжуна.
Отметим, что очередные перестановки последовали после массовых назначений в начале февраля 2018 года. Тогда изменения коснулись рада очень высокопоставленных чиновников.
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