Москва, 15 ноября, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Постановления, изменяющее некоторые нормы регламента работы Госдумы, депутаты поддержали на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

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Речь идет, в частности, о «наказании» депутата в виде лишения слова и права выступления с трибуны Госдумы. Ранее депутату могли запретить это делать, если он нарушил установленные требования или ограничения. Решение отстранить депутата от публичных выступлений с трибуны Госдумы могла принять комиссия по этике, если депутат нарушал правила депутатской этики.

Теперь такой запрет будет исключен из регламента работы Госдумы. Таким образом, запрещать депутату говорить и выступать больше не получится.

«Когда мы говорим о запрете выступлений, тем более лишения голоса, по мнению всех эта норма, совершенно очевидно, не для парламента. Поэтом мы считаем правильно будет ее убрать», — заявил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изменятся также правила выступлений по порядку ведения заседания. Так, сегодня депутаты нередко в ходе пленарного заседания берут время на комментарий «по ведению», а в итоге выступают по мотивам обсуждаемой темы или уходят с дискуссию с коллегами. Теперь председательствующий — спикер Госдумы или его первые заместители — сможет прерывать такие выступления депутата.

«Эта норма и сегодня существует, есть выступления по введению, оно предоставляется в том случае, если председательствующий нарушает регламент или кому-то не предоставляет слово. У нас сложилась такая практика, которая показывает, что зачастую депутат, записываясь по введению, не выступает по введению, а выступает с другими какими-то предложениями. В этом случае председательствующий может его прервать», — отметил Володин, подчеркнув, что председательствующий предпринимает такие действия и сейчас, если депутат выступает не по введению.