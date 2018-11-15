Париж, 15 ноября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Окончательный вердикт по делу блогера Алексея Навального, подавшего жалобу против России, вынесла большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить денежную компенсацию в размере 63,6 тыс. евро Навальному, который неоднократно задерживался в ходе несанкционированных митингов в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕСПЧ не выявил мотивов политического преследования в уголовном деле братьев Алексея и Олега Навальных о хищении средств компании «Ив Роше Восток».

Страсбургский суд, по итогам рассмотрения жалобы, значительно сократил заявленные Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек.

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