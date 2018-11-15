Киров, Калужская область, 15 ноября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В калужском Кирове торжественно открыли сквер Керамиков — новое место отдыха горожан. Как сообщили 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, сквер благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и при финансовой помощи градообразующего предприятия «Кировская керамика».

Фото Капитолины Коробовой. Пресс-служба правительства Калужской области На центральной аллее сквера установлена скульптура гончара за работой

Сквер приспособлен для отдыха разных возрастных категорий населения: территория полностью освещена, установлены лавочки, детский городок, в 2019 году здесь появятся беговая дорожка и велотрасса. На центральной аллее сквера установили две скульптурные композиции: скульптура святых благоверных Петра и Февронии, посвященная любви и верности в браке, и фигура гончара за работой.

Киров участвует в проекте создания городской среды второй год. В 2017 году в так называемом Верхнем городе был реконструирован старый парк, а в 2018 году в Нижнем городе создан новый сквер. В планах на 2019 год также значится реконструкция парка на станции Фаянсовая — в третьем большом районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию проекта создания комфортной городской среды в 2017 году Кирову было выделено более 31 млн рублей, в том числе 15 млн рублей выделили из федерального бюджета. В городе благоустроено 46 дворовых территории и пять общественных пространств.

В 2018 году городу Киров было выделено более 21 млн рублей, в том числе дополнительно более 9 млн рублей выделили из областного бюджета для городов, население которых составляет свыше 20 тыс. человек. В Кирове планируется благоустроить 14 дворовых территорий и четыре общественных пространства.