Равалпинди, Пакистан, 15 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. 14 ноября в Равалпинди (провинция Панджаб) состоялось совещание командиров корпусов пакистанских Сухопутных войск.

Pakarmy.org Солдат армии Пакистана

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе заседания, на котором председательствовал начальник штаба Сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва, обсуждалась внутриполитическая обстановка. На фоне массовых беспорядков после освобождения по решению Верховного Суда христианки Асии Биби, обвиненной в богохульстве, военные руководители выразили приверженность верховенству права и интересам государства.

Для того чтобы восстановить порядок в стране правительству пришлось пойти на соглашение с исламистской партией «Техрик-э-Лабайак Пакистан», пообещав не выпускать Асию Биби из страны. До 14 ноября армия, традиционно играющая важную роль в политике, оставалась в стороне от разгоревшегося конфликта. Заявление военного руководства демонстрирует, что штаб в Равалпинди занял сторону секулярного правительства.