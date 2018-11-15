Москва, 15 ноября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР намерены подготовить законопроект, согласно которому запрещается эвакуация автотранспорта не только с человеком внутри, но и с животным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Publicdomainpictures.net Собака в машине

«ЛДПР предложит соответствующие поправки в законодательство, согласно которым эвакуация транспортного средства не только с человеком, но и с животным внутри салона, недопустима», — заявил Нилов.

В Москве произошел очередной вопиющий случай с участием инспекторов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Пожилой автовладелец приехал в ГИБДД для замены водительского удостоверения. Пока мужчина находился в здании, его автомобиль был оперативно подготовлен к эвакуации, несмотря на наличие в салоне собаки.

По инциденту депутат Госдумы подготовил обращения в столичную прокуратуру, а также главе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максиму Ликсутову.

«Как известно, принудительная эвакуация автомобилей с людьми запрещена. В свою очередь, ссылки на то, что ответственность за животное в салоне транспортного средства несет исключительно его владелец, мягко говоря, неубедительны», — считает Нилов.