Нью-Дели, 15 ноября, 2018, 17:14 — ИА Регнум. 14 ноября на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и вице-президента США Майка Пенса. По информации индийского новостного издания «Джансатта», переговоры прошли в дружественной атмосфере и отличались особой продуктивностью.

(сс) James N. Mattis Индия и США

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар сообщил, что Нарендра Моди и Майк Пенс обменялись мнениями по широкому спектру глобальных проблем и вопросов развития двусторонних отношений в русле стратегического партнёрства. В частности, основными темами переговоров стали сотрудничество в сфере торговли и обороны, борьба с терроризмом и взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале подчеркнул, что переговоры продемонстрировали высокий уровень совпадения позиций двух стран по различным вопросам. Майк Пенс высоко оценил стабилизирующую роль Индии в южноазиатском регионе, а также поблагодарил Нарендру Моди за поддержку позиции США по северокорейскому вопросу. Премьер-министр Индии, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между двумя странами в области обороны, энергетики и борьбы с терроризмом.