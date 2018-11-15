Москва, 15 ноября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Решать проблему бесконтрольного отпуска в аптеках антибиотиков без рецепта врача позволит лекарственное страхование. Такая практика введена во многих странах. Если ввести лекарственное страхование в России, это решит проблему нерационального использования антибиотиков. Так считает помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова, передает «Медвестник».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Аптека

"Лекарственное страхование — это, когда препарат отпускается пациенту по рецепту, выписанному врачом. Такой подход позволил бы более качественно отрегулировать этот вопрос», — пояснила Габбасова.

По её словам, антимикробные средства относятся к рецептурным препаратам и не могут отпускаться без рецепта врача. Однако большинство аптечных организаций частные, поэтому желание получить прибыль преобладает над профессиональной этикой.

В этой связи Минздрав внес в правительство РФ проект плана действий по реализации «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г.». В частности, один из пунктов стратегии предлагает ужесточить контроль за отпуском антибиотиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») заявил, что в РФ идёт бесконтрольное употребление антибиотиков там, где надо и не надо. По мнению экспертов ВОЗ, бесконтрольное применение антибиотиков — фактор риска для здравоохранения в планетарном масштабе.

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