Нью-Дели, 15 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что Индия стала ведущей страной в мире в сфере финансовых технологий и комфорта для стартапов. Соответствующее заявление индийский лидер сделал 14 ноября, выступая на фестивале FinTech в Сингапуре.

Цитата из видео «PM Modi's keynote address at Singapore Fintech Festival». youtube.com Нарендра Моди в Сингапуре

Высоко оценив вклад фестиваля FinTech в глобальное инновационное развитие, Нарендра Моди назвал данное мероприятием «праздником веры в инновации, силу воображения и энергию молодёжи ради улучшения нашего мира». Он уделил большое внимание инициативам его правительства по формированию благоприятных условий функционирования бизнеса в Индии и пригласил компании, принимающие участие в FinTech, самим воспользоваться достижениями страны в данной сфере.

Премьер-министр Индии находится в Сингапуре с двухдневным визитом. Планируется, что в ходе данной поездки Нарендра Моди примет участие в Восточноазиатском саммите, неформальной встрече в формате АСЕАН — Индия, а также во встрече стран соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).