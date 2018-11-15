Триполи, 15 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В итальянском городе Палермо завершилась конференция по положению в Ливии. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Фаиз Сарадж, премьер-министр правительства национального единства Ливии, и фельдмаршал, главнокомандующий Вооруженными силами Ливии Халифа Хафтар так и не подписали соглашения, так как не смогли придти к единому мнению по самым значимым вопросам. Однако стороны выразили готовность продолжать переговоры.

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Во время совместной пресс-конференции специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе и премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвали двухдневный саммит успешным, охарактеризовав его как «первый шаг в правильном направлении».

Тем не менее, конференция завершилась без подписания письменного соглашения, и стороны так и не договорились о сроках ни общенациональной конференции, ни общенациональных выборов.