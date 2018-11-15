Бейрут, 15 ноября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. 14 ноября в Вашингтоне сына лидера «Хезболлы», военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, Хасана Насраллы назвали террористом общемирового масштаба. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, причиной этому послужило обвинение Джавада Насраллы в организации террористических атак на территории Западного берега реки Иордан, направленных против Израиля.

upyernoz Флаг движения Хезболла

США также включили Армию моджахедов, исламистскую повстанческую группировку суннитского толка, в список запрещенных организаций, так как они заподозрены в связях с «Хезболлой» и также участвовали в организации десятка террористических атак на территории Западного берега реки Иордан.

Вашингтон отметил, что тому, кто располагает информацией о месте нахождения лидера ХАМАС Салеха аль-Арури и лидеров «Хезболлы» Халила Юсеф Махмуд Харба и Хайтам Али Табатабайе, вручат награждение суммой в пять миллионов долларов.