Эр-Рияд, 15 ноября, 2018, 20:01 — ИА Регнум. 14 ноября впервые за два года Дональд Трамп назначил посла США в Королевстве Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, им стал бывший генерал американской армии Джон Филипп Абизаид, который имеет большой опыт работы на Ближнем Востоке.

United States Army Джон Филипп Абизаид

Место посла США в Саудовской Аравии оставалось вакантным с января 2017 года, когда Джозеф Вестфаль покинул свой пост.

По информации источника, Абизаид долгое время работал на Ближнем Востоке, знает арабский язык, а также получил степень магистра гуманитарных наук в Гарвардском университете.

Назначение посла США в Саудовской Аравии последовало за появлением напряженности в двусторонних отношениях между странами, которая появилась из-за недавнего инцидента с убитым в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналистом Джамалем Хашогги.

Источник сообщает, что Абизаиду необходимо получить одобрение Сената в своем назначении.