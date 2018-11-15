Париж, 15 ноября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Смертность на дорогах в столице Франции резко сократилась в октябре 2018 года (-13,8%), сообщает Le Figaro.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Погибший в автокатастрофе

По данным центра безопасности дорожного движения Франции в октябре 2018 года в дорожно-транспортных происшествиях в Париже погибло 275 человек, а в 2017 году — 319 человек.

Издание отмечает, что уровень смертности на столичных дорогах снизился после увеличения в сентябре 2018 года (+ 8,8% по сравнению с тем же месяцем 2017 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции представил меры, направленные на снижение смертности на дорогах. Было принято решение ограничить скорость движения до 80 км/ч на некоторых трассах во Франции.