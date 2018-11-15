Киншаса, 15 ноября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Глава партии «Союз за демократию и социальный прогресс» ФеликсТшикседи сообщил о выходе из соглашения, подписанного семью главами оппозиции 12 ноября, об избрании единого кандидата на предстоящие выборы 23 декабря в ДРК.

Цитата из м/ф «А вы, друзья, как ни садитесь...». Реж. Цезарь Оршанский. 1972. СССР «Когда в товарищах согласья нет...»

В свою очередь ВиталийКамерхе, лидер партии «Союз конголезского народа» раскритиковал созданное сообщество глав оппозиции и объявил о том, что тоже выходит из договора, подписанного 12 ноября.

Избрание МартинаФаюлу в качестве кандидата от оппозиционной коалиции вызвало недоумение у Феликса Тшикседи и Виталия Камерхе, которые имеют большие шансы на выборах, согласно недавним опросам среди населения.

«Наша партия «Союз за демократию и социальный прогресс» считает, что избрание кандидата для оппозиционной коалиционной группы было подстроено правительством ДРК, для того чтобы обеспечить победу правящей партии на всеобщих выборах. Однако мы знаем, что даже двоих-троих лидеров оппозиции достаточно, чтобы победить правящую партию и ее сторонников. Предстоящие выборы все покажут». — отметил Тшикседи.

Что касается Мартина Фаюлу, то он по-прежнему считает соглашение оппозиционных лидеров действительным и надеется, что все останется в силе, особенно сейчас, когда осталось всего 10 дней до начала избирательной кампании.